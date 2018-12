Yung Hurn in Wien: Die Instagram-Story steht auf der Bühne

1220

Seit Tagen zieht Yung Hurn aus Wien 1220, also Donaustadt, mit seinen Tracks durch große Hallen, die er auch meistens ausverkauft. Auch der Gasometer war am Sonntagabend bis auf den letzten Platz mit 3200 Fans gefüllt. Ein Heimspiel.

In mitten dieser tobenden und gut gelaunten Masse kommt man sich des Öfteren so vor, als wäre man der einzige Nüchterne bei dieser feucht-fröhlichen - ähm - Maturareise, auf der sich Yung Hurn seit 2016 befindet. In diesem Jahr setzte er an der Seite des Rappers RIN mit dem Song "Bianco" sein erstes, musikalisch ernst zu nehmendes Ausrufezeichen.

Mehr als 13 Millionen Aufrufe auf YouTube später ist er so etwas wie das Aushängeschild der österreichischen Hip-Hop-Szene. Die offiziell als erstes Debütalbum geführte Platte „1220“ verkaufte bzw. streamte sich im Mai dieses Jahres dann auch so gut, dass er damit in Österreich und Deutschland auf Platz 2 der Albumcharts einstieg. Geschlagen geben musste er sich nur der Schlagerqueen Helene Fischer. Bis zu diesem beachtlichen Charterfolg veröffentlichte Yung Hurn alias K. Ronaldo und Love Hotel Band ausschließlich Mixtapes, Playlists und einzelne Songs (teilweise gratis) im Netz.

Viele davon präsentiert er im Gasometer - live unterstützt von "Brudi" Jonny5 - im Gasometer mit hörbar angeschlagener Stimme live. Das kann selbst der Einsatz von Autotune nicht mehr geradebiegen. Egal. Denn die Party auf der Bühne ist im vollen Gange. Von der Decke hängt eine überdimensionale Lichterkette mit der Postleitzahl 1220. Zwischen den teilweise nur kurz angerissenen Tracks gibt Yung Hurn den Stimmungsmacher, Einheizer, der von allen den Mittelfinger sehen will: "F*** die Polizei, ich hab nix dabei."

Von einem Song geht es beinahe nahtlos in den nächsten über: "Skrrt Skrrt", "Bianco", "Popo" und " Andi Goldberger". Es sind verstrahlte Lieder, die den Rausch, das Leben und Drogenexzesse feiern. In seinen Dada-Rap-Phrasen reimt sich "chillen" auf "Pillen" und wird immer wieder das "Baby" besungen. Auch von "Love" ist die Rede. Seine Einzeiler über die Party im Gemeindebau, Sex mit den "Bitches" sind zwar oftmals schwer zu verstehen, begreifen, aber das sehr junge Publikum kann sie alle auswendig.