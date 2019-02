Yann Tiersen: "Wir sollten uns selbst nicht so wichtig nehmen"

Jede Naturaufnahme auf „All“ hat eine tiefere Bedeutung. Das Vogelgezwitscher, das man im Song „Koad “ hört, wurde im Redwood-Nationalpark in den USA aufgenommen, wo die gigantischen Mammutbäume beheimatet sind. Auf der „Usal Road“ geht es dann die Küste Kaliforniens entlang. In diesem Lied nimmt Tiersen auf ein symbolisches Schlüsselerlebnis Bezug: Er und seine Frau mussten während einer Radtour in den Redwoods vor etwa vier Jahren vor einem Puma fliehen.

„ Tempelhof“ ist dem gleichnamigen Berliner Flughafen gewidmet, der 2008 aufgelassen wurde und nun als urbanes Naherholungsgebiet dient. Für Yann Tiersen sind Flughäfen das Symbol des menschlichen Untergangs, des Turbokapitalismus’. Und Tempelhof sei eben genau das Gegenteil davon. Dort holt sich die Natur schön langsam ihren Lebensraum zurück, was Yann Tiersen freut. „Wir sind nur Teil des Ganzen. Nur Bewohner der Erde. Die Natur wird uns alle überleben. Wir sollten uns selbst nicht so wichtig nehmen. Leider ist das Gegenteil der Fall. Viele Menschen haben längst den Bezug zur Natur verloren.“

Yann Tiersen hat ihn zum Glück, wie er sagt, in Ouessant wiedergefunden. Kein Wunder, dass der Vertreter der Minimal Music an diesem Ort Inspiration schöpft.

Damit er die Insel nicht mehr verlassen muss, hat sich dort der gefeierte Komponist sein eigenes Studio gebaut. Dafür wurde eine verlassene Diskothek umfunktioniert. „Früher musste ich immer in eine größere Stadt, um ein Album aufzunehmen, das hat sich nun endlich erledigt. Jetzt kann ich hier alles selber machen“, sagt Tiersen, der seine Musik so aufnehmen will, wie man es früher gemacht hat. Mit 24-Spur-Tonbangerät, analogem Equipment und ohne Zeitdruck.

„All“ sei dann auch das erste Album, das zur Gänze in seinem neuen Studio produziert wurde. Die elf darauf zu findenden Songs werden von sanften Klavier-Melodien getragen und sind experimenteller als das meiste, was Tiersen bislang komponiert hat. Die Liebe zu seiner Heimat, der Bretagne, und der der dazugehörigen Sprache, zieht sich wie ein roter Faden durch die Musik. So wird neben Französisch auch Bretonisch gesungen. Als Gastsängerin konnte Yann Tiersen u. a. Anna von Hausswolff gewinnen.