Yael Bartana und Ersan Mondtag gestalten deutschen Biennale-Pavillon

Die israelische Künstlerin Yael Bartana (53) und der Berliner Theaterregisseur Ersan Mondtag (36) gestalten den Deutschen Pavillon für die Kunstbiennale in Venedig. Erzählt werde unter dem Titel „Thresholds“ (Englisch für Schwellen) Geschichte und Zukunft aus der Perspektive verschiedener künstlerischer Positionen, hieß es am Dienstag vom zuständigen Institut für Auslandsbeziehungen. Die Biennale findet vom 20. April bis 24. November statt. Sie gilt neben der documenta in Kassel als wichtigste Präsentation zeitgenössischer Kunst.

Bartana nennt sich selbst Pre-Enactor, heißt es in der Aussendung des Instituts für Auslandsbeziehungen, das den Pavillon in Kooperation mit dem deutschen Außenamt ausrichtet. Ihre Arbeit nehme auf Geschichte Bezug, um Zukunft zu imaginieren. Eine dieser imaginierten Zukünfte war die Rückkehr einst vertriebener Juden nach Polen - in Wien war ein mit dieser Idee zusammenhängendes Projekt 2013 in der Secession zu sehen.