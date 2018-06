Wut generiert die meisten Klicks

Falschnachrichten sind nichts Neues.

Wiese: Die hat es immer gegeben, nicht nur im Nationalsozialismus oder in der Sowjetunion, sondern letztendlich auf jedem Stammtisch und in jedem Wirtshaus. Das hat zehn andere Stammtischbrüder erreicht und dann sind die Fake News wieder im Skurrilen verschwunden. Das ist heute nicht mehr so.

Warum sind sie so erfolgreich im Netz?

Wiese: Es gibt Studien, die zeigen, dass von allen Emotionen Wut diejenige ist, die die meisten Klicks generiert – was natürlich auch Nachrichten erfolgreich macht, die in eine bestimmte Richtung gehen. Dazu gibt es ein interessantes Experiment von einer deutschen Universität, die mit Nazi-Diktion eine Webseite aufgebaut hat, den „Volksbeobachter“. Dort haben die Forscher gezielt Falschmeldungen über Flüchtlinge verbreitet, nämlich, dass die öffentliche Hand in Deutschland Prostituierte für Syrer bezahlt. Sogar der Ortsname war erfunden. Innerhalb kürzester Zeit haben die Zehntausende Menschen erreicht.

Sie erklären im Buch, wie man solche Fake News erkennt. Aber kann man auch deren Verbreitung verhindern?

Horaczek: Wenn es wirklich beleidigende, personenbezogene Behauptungen sind, Hetze ist, kann man sie schon jetzt verhindern. Gesetze gelten ja auch im Internet. Dafür haben wir ein Instrumentarium und den Verhetzungsparagrafen. Ansonsten bin ich vor allem für Aufklärung. Eine staatliche Behörde entscheiden zu lassen, was im Netz stehen darf, klingt nach Zensurbehörde und das halte ich für nicht gut.

Das Buch: Informiert euch! Wie du auf dem Laufenden bleibst, ohne manipuliert zu werden. Czernin Verlag, 256 Seiten, 19 Euro.