Wrabetz wetterte gegen Cross-Promotion-Verbot

Den Ort für seine Attacke hätte ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz nicht besser wählen können. Vor 800 illustren Gästen aus Kultur, Film, TV und Wirtschaft in der Wiener Hofburg sowie vor mehr als einer halben Million Fernsehzuseher nützte Wrabetz die KURIER-ROMY-Gala auf seine Art. Im Rahmen seiner Dankesrede für die Auszeichnung von ORF III rechnete er mit der "Absurdität" ab, dass in ORFeins und ORF 2 nicht für den Kultur- und Spartenkanal geworben werden darf.

Dieses sogenannte Cross-Promotion-Verbot ist Teil des Genehmigungsbescheides für ORF III. Der ORF hatte in einem Kompromiss mit der Wettbewerbsbehörde auf eine Berufung dagegen verzichtet. "Ansonsten hätte ORF III noch länger nicht starten dürfen", erläutert Wrabetz. Im KURIER-Gespräch zeigt er sogar "ein gewisses Verständnis" für diese Beschränkung während der Startphase nach dem 26. Oktober 2011. "Aber jetzt, wo jeder weiß und sieht, was ORF III ist, bedarf es dringend einer Evaluierung des Verbots", so der General.