Wrabetz: "Hat mit Zaudern nichts zu tun"

Die Entscheidung über den künftigen Standort des ORFdürfte erst nach dem Sommer fallen. In der Nacht auf Dienstag hat Generaldirektor Alexander Wrabetz den Stiftungsräten einen Überblick der Varianten – St. Marx, Konsolidierung aller Standorte auf dem Küniglberg und Status quo – geschickt. Sie enthält auch eine Bewertung mit Vor- und Nachteilen.

Nicht zu finden ist in diesen Unterlagen für die Stiftungsratssitzungen der nächsten Woche hingegen der erwartete Antrag für eine Standort-Variante. Stattdessen fragt Wrabetz das Gremium, unter welchen Umständen eine "Mietvariante" Neubau genehmigt werden könnte. Auch ein "Verwertungsmodell" legt er vor: Hier würde ein Investor den Küniglberg 2013 kaufen, der ORF bliebe als Mieter bis zum Umzug, müsste die notwendige Grundsanierung des ORF-Zentrums um etwa 60 Millionen aber nicht selbst tragen. Für die Verwertung der ORF-Grundstückes am Küniglberg klopfen nun auch private Investoren an.

Erst "auf Basis der Diskussion im Finanzausschuss bzw. Stiftungsrat werde ich einen endgültigen Standortvorschlag vorlegen", so der General an die Stiftungsräte. Wann es soweit sein soll, bleibt aber offen. Seine Präferenz für St. Marx ist in den Papieren offenkundig.