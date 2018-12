Wrabetz fordert von Regierung "Bekenntnis zum ORF"

Die Frage, ob er sich auch Unterstützung von der ÖVP wünschen würde, beantwortet Wrabetz mit seiner Forderung nach dem „außer Streit stellen“ eines „starken ORF, der seine Aufgaben umfassend erfüllen kann. Da erwarte ich mir eine klare Aussage, was auch immer im Detail an Finanzierungsmodellen kommt.“ Der Verweis auf die Medienenquete im Frühling ist dem Generaldirektor zu wenig: „Es muss ja vorher eine Zielsetzung geben.“ Er habe die Verantwortung für die ORF-Belegschaft ebenso wie „Hunderte und Tausende in der Filmwirtschaft, in anderen Bereichen, die eng mit dem ORF zusammenarbeiten. Das kann nicht davon abhängig sein, ob wir einen Kameraschwenk in der ZiB richtig oder falsch machen. Wegen einzelner Beiträge bzw. Kritik daran allerdings das gesamte Unternehmen zu diffamieren oder überhaupt zerstören zu wollen, ist auf das schärfste zurückzuweisen.“