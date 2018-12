Nach Küberl-Abgang: Kirche nimmt ihren neuen Rat in Schutz

Unklar ist offenbar noch, wieviele Mandate die FPÖ bekommt. Während am Wochenende die Rede davon war, dass das (schwarze) Ticket aus Oberösterreich an die Blauen wandern sollte, die damit neun Sitze hätten, regte sich am Montag in Linz Widerstand. Man werde "diese Personalentscheidung innerhalb der ÖVP-FPÖ-Regierungspartnerschaft erörtern", hieß es am Montag aus dem Büro von Landeshauptmann Thomas Stelzer ( ÖVP) zur APA. Dass der Oberösterreich-Vertreter künftig auf einem blauen Ticket sitzen soll, entspreche aber "nicht den Tatsachen und ist schlichtweg falsch".

Zur Disposition steht offenbar auch nicht ein überzähliges Parteimandat. Die ÖVP wird dieses mit Ewald Aschauer besetzen. Auf dem anderen bleibt VP-Fraktionsführer Thomas Zach.