Woody Allen: Ganz Paris träumt von der Liebe

Sie sind echte "New Burlesque"-Tänzerinnen und sie sehen nicht aus wie Dita von Teese. Auch nicht wie Christina Aguilera in dem aalglatten Film "New Burlesque". Weder sind sie besonders schlank, noch besonders jung. Sie heißen "Dirty Martini" oder "Kitten on the Keys". Sie sind Frauen mit Kurven, Bäuchen und Busen. Und sie sind sehr sexy.



Die Tänzerinnen - alles Laiendarstellerinnen - spielen eine amerikanische New-Burlesque-Truppe, die durch das französische Hinterland tingelt und dort ihre erotisch-bizarren Shows präsentiert. Begleitet von ihrem französischen Manager Joachim Zand, einem abgewrackten TV-Produzenten, der hektisch Kette raucht und in sein Handy brüllt.



Star-Schauspieler Mathieu Amalric führte Regie und spielt selbst mit geradezu körperlicher Hingabe den glücklosen Impresario Zand. Dabei entwickelt er bei seinem Spiel eine nervöse Energie, die sich immer wieder an der Widerständigkeit der Amerikanerinnen entzündet. Die drallen Damen sind allesamt großartig und bilden das Herzstück des Films.



Sie tragen grelle Schminke, führen ein loses Mundwerk und zwicken sich zwischendurch auch gerne mal einen Knaben im Klo auf. Hinter den frechen Fassaden aber verbergen sich verletzliche Geschöpfe, denen sich der Film mit großer Zärtlichkeit nähert.



Amalric changiert furios zwischen dem Blick hinter die Kulissen seiner Truppe und dem Porträt eines Menschen, der in erster Linie an sich selbst zu scheitern droht. Als überforderter Tourmanager treibt er die Tänzerinnen durch die Provinz und klaut in jedem Kaffeehaus eine Handvoll Zucker, um seinen Energiespiegel zu halten. Atemlos trifft er seine Kinder, klappert Termine ab und lässt sich k.o. schlagen.



Virtuos erzählt Amalric von einer großen Leidenschaft - zum Theater, zur Bühne, zum Entertainment. Er macht das hervorragend - als Schauspieler und als Regisseur.



KURIER-Wertung: ***** von *****



INFO: DRAMA, F 2010. 111 Min. Von Mathieu Amalric. Mit M. Colclasure.