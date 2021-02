"Wonder Woman 1984": Zwischen Bundfalte, Bauchtasche und Polo-Shirt

Gal Gadot als wehrhafte Amazonenheldin hat zwar an Charme, Eleganz und Warmherzigkeit nichts eingebüßt. Doch die unordentliche Story, mit der man sie zugebaut hat, bleibt nicht ohne eindämmende Wirkung.

Der Sprung in die 80er Jahre ist Wonder Woman nicht wohl bekommen, denn nun sitzt sie einsam in Washington D.C. herum – wenn sie nicht gerade Menschen aus brenzligen Situationen rettet.

Jenkins strapaziert die üblichen Klischees der Achtzigerjahre zwischen Bundfalte, Bauchtasche, Polo-Shirt und sexistischen Witzen, ehe sie die Handlung mit dem Fund eines magischen Kristalls anwirft, der Wünsche erfüllen kann. Eine Yuppie-Karikatur namens Maxwell Lord („Mandalorian“-Star Pedro Pascal) reißt den Stein an sich und beginnt, mit seinen machthungrigen Wünschen seine Umgebung zu zerstören. Washington sieht bald so aus wie jüngst nach der Erstürmung des Kapitols.

Weiters muss sich Wonder Woman mit Cheetah herumschlagen, einem ehemals netten Nerd-Girl, das sich in eine aggressive Kampfblondine verwandelt hat. Spätestens da beginnt sich die Geschichte zwischen den drei Hauptfiguren und ihren disparaten Schauplätzen zu zersprageln. Der finale, wenig dynamisch inszenierte Zweikampf zwischen den Frauen hinterlässt den Eindruck, als würde Wonder Woman gegen ein Ensemble-Mitglied aus „Cats“, dem Musical, antreten. Das sieht einigermaßen spaßig aus und liefert letztendlich genügend Unterhaltungswert für einen Abend im Heimkino.