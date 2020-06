"Wolverine": Superheld als Struwwelpeter

Robert Redford galt immer schon als die links-liberale Stimme Hollywoods: Mit dem Watergate- Film „Die Unbestechlichen“ (1976) machte er allen vor, was guter Journalismus sein konnte. In seinem neuen Film "The Company You Keep" wendet er sich noch einmal brisanter US-Polit-Geschichte der 70er zu: Es geht um Ex-Mitglieder der linken, radikalen Untergrundbewegung "The Weathermen", die als kämpferische Vietnam-Gegner Anschläge verübten, später ihre Identität wechselten und untertauchten.

Redford selbst, aber auch Hollywood-Granden wie Susan Sarandon, Julie Christie oder Nick Nolte spielen die Ex-Terroristen: 30 Jahre nach ihrer aktiven Zeit leben sie als brave Bürger in der US-Vorstadt. Doch das FBI lässt nicht locker, und ein verstreberter Journalist – „Transformer“-Bengel Shia LaBeouf – wittert die Karriere seines Lebens. Nostalgischer und melancholischer Thriller der alten Schule.

KURIER-Wertung: **** von *****

INFO: Thriller. "The Company You Keep – Die Akte Grant". USA 2012. 121 Min. Von und mit Robert Redford. Mit Shia LaBeouf.