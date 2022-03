Wolfgang Ambros wird 70: "Vielleicht war ich zu lange jung“

Sie schreiben, Sie haben die Fähigkeit, mit Musik andere Leute zu erreichen. Wann haben Sie das erstmals gespürt?

Bald. Sehr bald. Schon mit 16 oder so. Ich hab meine Gitarre mit mir geschleppt, egal, wohin ich gegangen bin. Oft hatte ich außerdem einen Rucksack und einen Schlafsack mit, weil ich gewusst habe, ich schlafe heute irgendwo, und ob es dort ein Bett gibt, war oft noch nicht klar. Und da waren immer wieder Situationen, wo ich gemerkt habe: Es gefällt den Leuten, wenn ich Gitarre spiele. Und hin und wieder habe ich dazu gesungen. Ich war ja oft in Kreisen der höheren Töchter und auch Söhne, die waren auf einem anderen Level als ich, haben aber trotzdem gesagt: Das ist super.

Was haben Sie gesungen?

Dylan! Und Donovan. „Blowing In The Wind“ und „Catch The Wind“. Damit konnte man viele Herzen catchen!

Gab es Zeiten, wo Sie das Vertrauen in diese Fähigkeit verloren haben?

Ich habe im Buch versucht, den Punkt festzumachen, wo dieses blinde Vertrauen in die eigene Unfehlbarkeit schlagartig vorbei war. Es war der Verlust der Unschuld – obwohl ich unschuldig war. (1986 kommt bei einem Bootsunfall in Griechenland ein Bekannter ums Leben. Ambros saß am Steuer, ein Verfahren ergibt seine Unschuld.) Ich bin im Wasser gelegen und mir wurde immer kälter, und der Gedanke war: Jetzt ist es aus. Jetzt wird nichts mehr so sein wie früher. Dann habe ich den Mann gesucht und nur noch tot gefunden.

Haben Sie sich Vorwürfe gemacht?

Ja, dass ich wieder umgedreht bin und den Mann an Bord genommen habe, weil er so darum gebeten hatte. Und er hat fast geschrien vor Glück – und ist kurz darauf gestorben, mit einem breiten Lächeln. Das hatte er noch im Gesicht, als ich ihn aus dem Wasser geholt habe.

Glauben Sie an das Schicksal?In dem Fall habe ich daran glauben müssen. Einer bittet einen ganzen Vormittag darum, dass ich ihn im Motorboot mitnehme – und dann kommt er ums Leben. Damals habe ich mir gedacht: Vielleicht war ich zu lange jung.