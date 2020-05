Wolf Haas erhält Bremer Literaturpreis

Der österreichische Schriftsteller Wolf Haas erhält den Bremer Literaturpreis 2013. Damit würdige die Jury sein Buch "Verteidigung der Missionarsstellung", teilte am Samstag die Rudolf-Alexander-Schröder-Stiftung mit. Der Roman verkuppele mit Lust und Witz das Erzählen mit der sprachphilosophischen Reflexion, hieß es in der Begründung.



Die mit 20 000 Euro dotierte Auszeichnung soll der 1960 geborene Haas am 28. Januar 2013 im Bremer Rathaus verliehen bekommen. Im Vorjahr ging der Preis an die österreichische Autorin Marlene Streeruwitz, im Jahr davor an Friederike Mayröcker und 2010 an den Grazer Autor Clemens J. Setz.



Der mit 6.000 Euro dotierte Förderpreis geht an den Deutschen Andreas Stichmann für "Das große Leuchten". Der Bremer Literaturpreis wird seit 1954 jährlich an deutschsprachige Schriftsteller vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Alexander Kluge, Elfriede Jelinek, Siegfried Lenz, Ingeborg Bachmann und Paul Celan.