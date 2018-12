Woher Forscher wissen, dass Bruegel zensiert wurde

Damit viele Menschen und auch andere Forscher etwas von den neuen Erkenntnissen haben, ist alles in eine Open-Access-Homepage eingeflossen: Dort können dem Turmbau zu Babel, dem Selbstmord Sauls, der Bauernhochzeit und den neun anderen Werken die makrofotografischen und infrarotreflektografischen Aufnahmen gegenübergestellt werden. Und das alles mit wenigen Mausklicks.

Stefan Weppelmann, der Direktor der Gemäldegalerie, spricht von „Digitalisaten, die einen ganz neuen Zugang zu den Werken ermöglichen“, und Oberthaler ergänzt: „Das wird die Bruegel-Forschung beflügeln.“

Apropos Bruegel-Forschung: Am Donnerstag kommen Experten der niederländischen Malerei nach Wien, um die neuen Forschungsergebnisse auf dem Symposium „ Bruegel. The Hand of the Master. Materials and Techniques of Pieter Bruegel the Elder“ zu diskutieren.