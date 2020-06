Hightech enträtselt alten Meister

Ein Museum gilt manchmal als beschaulicher, vielleicht sogar verstaubter Ort, an dem Kunstwerke wohlgeordnet präsentiert sind, von denen man ohnedies schon alles weiß. So das Klischee. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt aber, dass dieser Eindruck täuscht: Das Museum, das aus den Sammlungen der Habsburger hervorging, ist neben der Universität die größte heimische Forschungseinrichtung für Kunstgeschichte. Etwa 75 Wissenschafter arbeiten an 30 Forschungsprojekten.

Damit zurück ins Labor: Beim Durchleuchten der Bruegels ist so einiges ans Licht gekommen, was bisher ins Reich der Spekulation gehörte, erzählt Oberthaler: So wissen die Forscher jetzt, "dass Bruegel 25 bis 30 Zentimeter breite Bretter, die mit Holzdübeln ganz ohne Ritzen zusammengefügt wurden, für seine Tafelbilder verwendet hat". Weil die Dübel im immer gleichen Abstand eingesetzt wurden, konnten die Wissenschaftler auch ein Mutmaßung bestätigen: "Bei der , Bekehrung Pauli‘ gab es den Verdacht, dass das Bild beschnitten worden ist", sagt Oberthaler. Und tatsächlich: Brett-Breite und Dübel-Abstände, die an der linken Seite des Bildes von der Norm abweichen, belegen, dass das Bild früher breiter gewesen sein muss.

Und noch etwas haben die neuen Untersuchungsmethoden aus dem Reich der Naturwissenschaften enthüllt: "Durch Infrarot wurden vorherige Entwürfe und verworfene Versionen sichtbar", erzählt die Kuratorin in der Gemäldegalerie, Sabine Pénot.

Vorgestellt wurden die Resultate übrigens auf einer Forschungskonferenz im KHM. "Die neuen Erkenntnisse sollen in eine große Bruegel-Ausstellung im Herbst 2018 einfließen", kündigt Generaldirektorin Sabine Haag an und hält ein Plädoyer für die Wissenschaft am Museum: "Forschung ist lebendig und spannend, sie hilft uns dabei, die Objekte besser zu verstehen. Und damit auch unsere Geschichte und Identität."