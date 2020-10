Wir Staatskünstler: Hinter Corona steckt "Hulapalu"

Facelifting

Das Trio kehrte am Mittwochabend mit "Jetzt erst recht reloaded - koste es, was es wolle!" zurück in den Wiener Rabenhof. Es ist ein Update, ein Faceliftig, ein Tuning ihres „Jetzt erst recht!“-Programms, das man ja mehr oder weniger in die Tonne werfen musste. Denn im März dieses Jahres redete keiner mehr von Ibiza, sondern nur noch von Wuhan. Mittlerweile ist Österreich zur vorbildlichen Babyelefanten-Nation aufgestiegen, das Virus hat uns aber immer noch im Griff – nun sogar bis ins Bundeskanzleramt. Aber wie wir von Finanzminister und (nicht ganz) Rechenkaiser Gernot Blümel wissen, ist alles nicht so tragisch. Denn: Geld spielt bekanntlich keine Rolle.

Mit Rotweinbegleitung (auf Champagner verzichte man neuerdings wegen des ökologischen Fußabdrucks) wurde auf der Bühne das Tempo gleich von Beginn an ordentlich angezogen. Für das Publikum gab es gleich einmal Entwarnung: Man sei im Rabenhof absolut sicher. Dafür sorgt die auf der Bühne aufgetragene Johann Gudenus-Gedächtnislinie. Scheuba, Maurer und Palfrader präsentieren sich sehr gut gelaunt und sichtlich erleichtert. Man lachte über die eigenen Schmähs und hatte sichtlich gute Laune. Endlich wieder vor Publikum spielen. Wie geil.

Im Stand-up-Teil zu Beginn der Show wurden aktuelle Themen aufgegriffen und Bilder analysiert. Etwa die Aufnahme von Innenminister Nehammer, der in der mit 55 Tonnen Hilfsgütern für Moria beladenenen Antonow etwas verloren wirkt. Da hätte man schon noch die eine oder andere Tonne reingebracht, wenn da nicht der Innenminister gewesen wäre, der mit seinem Ego das halbe Frachtflugzeug füllt. Und irgendwo dazwischen liegt dort auch das schlechte Gewissen der Grünen. Es sei kaum zu sehen.

Weiter geht’s mit einer Wahlplakat-Analyse der bevorstehenden Wien-Wahl: Da sind vor allem die Plakate von Finanzminister Blümel aufgefallen. Es sei nämlich durchaus mutig das Gesicht mit dem Wort "Leistung" zu plakatieren - eine klassische Text-Bild-Schere.