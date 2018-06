„Wir leben nicht auf einer medialen Insel“

Wie beurteilen Sie in dem Zusammenhang die Förderungssituation in Österreich und deren Konkurrenzfähigkeit?

In erster Linie drehen wir in Österreich, weil wir im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern hier keine Sprachbarriere haben, es tolle kreative Partner gibt und zweifellos wegen der fantastischen Schauplätze. Natürlich hilft die Förderung auch, unterschiedliche Kosten zwischen den Ländern auszugleichen. In anderen europäischen Ländern gibt es für ausländische Auftraggeber und Produzenten zudem zum Beispiel ein Steuererleichterungsmodell („tax rebate“) – so etwas ist durchaus auch interessant.

Die Degeto lässt im Augenblick viele Test-Ballons für TV-Reihen steigen wie z. B. jüngst „Billy Kuckuck“ mit Aglaia Szyszkowitz und Gregor Bloeb. Was sind die Überlegungen?

Wir haben auf dem „Endlich Freitag im Ersten“-Sendeplatz bereits einige erfolgreiche TV-Reihen etabliert, etwa „Die Eifelpraxis“ mit Rebecca Immanuel und „Praxis mit Meerblick“ mit Tanja Wedhorn, weil wir feststellen, dass das Publikum sich darauf freut, wenn es die Figuren, die es lieb gewonnen hat und die ihm ans Herz gewachsen sind, öfter im Programm wiedersieht. Mir geht es ganz persönlich übrigens auch so. Und insofern sind wir weiterhin dabei, Formate mit Reihenpotenzial zu entwickeln. Daneben bleiben aber auch unterhaltsame und besondere Einzelfilme ein wichtiger Bestandteil des Freitagsangebots.

Was muss ein TV-Stoff haben, damit er heute für Sie interessant ist – es gab ja in den vergangenen Jahren eine völlige Neuausrichtung der Degeto?

Wichtig ist mir bei allen Produktionen, die wir verantworten, eine hohe Qualität in Stoff, Besetzung und Umsetzung. Das zeigt sich etwa in einer zeitgemäßen Themenwahl, der Darstellung vielfältiger Familien- und Frauenbilder, sehr guten Dialogen sowie einer hohen Qualität in der Musik- und Bildgestaltung und vielem mehr. Und dann kommt es auf das Genre und den Sendeplatz an. Die ARD Degeto entwickelt ja durchaus unterschiedliche Programme für Das Erste, etwa die „DonnerstagsKrimis“, den bereits erwähnten „Endlich Freitag im Ersten“-Sendeplatz oder für Fernseh-Events wie zuletzt den Zweiteiler „Gladbeck“. Aber auch erfolgreiche Lizenzformate wie „Sherlock“ oder die Filme des Sommer- und Premieren-Kinos im Ersten sind uns ein großes Anliegen. Insofern gibt es ganz konkret unterschiedliche Anforderungen an die jeweiligen Stoffe – Qualität müssen sie aber immer bieten.