Im tiefen Industriegebiet bleibt das Alpenpanorama nur blasse Kulisse

Ein nobles Ski-Ressort in den Alpen der französischen Schweiz. Sofort denkt man an blitzblaues Bergpanorama, glitzernden Pulverschnee und offenes Kaminfeuer im exklusiven Chalet.

Doch nichts, oder fast nichts davon bekommt man in Ursula Meiers neuem, mehrfach ausgezeichneten Drama zu sehen.

Die französisch-schweizerische Regisseurin interessiert sich nämlich mehr für die Spinde der Saisonkellner, als für die Aussicht von der Luxusterrasse.

Konsequent erzählt sie aus der Perspektive eines 12-jährigen Buben namens Simon, der in einer Sozialsiedlung wohnt und täglich mit der Gondel den Berg hinauf fährt.