Willie Nelson: Wo er ist, da ist cool

Im vorgerückten Jünglingsalter von 79 Jahren genießt Willie Nelson einen Bonus, wie ihn auch Johnny Cash oder Peter Rapp bekamen: Er kann nichts Peinliches mehr machen. Wo er ist, da ist cool. Obwohl, kuriose Ideen hat er ja, der kiffende Zopfträger: Da schreibt er mit "Roll Me Up" einen flotten Country-Rocker mit hinterhältigem Text: "Roll me up and smoke my when I die!" Und holt sich dazu nicht nur seinen unvergleichlich krächzenden Kumpel Kris Kristofferson als Gast ins Studio, sondern auch den afroamerikanischen Gangsta-Rapper Snoop Dogg.

Und der klingt dann bei seinem souverän gebrummten Beitrag ganz so, als würde er abends gerne im örtlichen Truck­stop in sein Bier weinen. Unter den weiteren Gästen des Albums finden sich Sheryl Crow; der großartige, sich beinahe an seinen verrosteten Stimmbändern verschluckende Merle Haggard; und Nelsons Söhne Lucas und Micah, die dem Papa auch keine Schand’ machen.