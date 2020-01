Will Smith mit "Bad Boys for Life" an der Spitze der Kinocharts

Der Kinofilm „Bad Boys for Life“ mit Will Smith und Martin Lawrence steht nach dem langen Ferienwochenende in den USA an der Spitze der US-Kinocharts. Die Fortsetzung von „Bad Boys II“ aus dem Jahr 2003 spülte 73 Mio. US-Dollar (65,7 Mio. Euro) in die Kinokassen.

Erfolgreiches Weltkriegsdrama

Auf Platz zwei liegt Oscar-Favorit „1917“, der in der Vorwoche auf Platz eins der Charts stand. Das Drama rund um den Ersten Weltkrieg spielte am Wochenende 26,9 Mio. US-Dollar (24,20 Mio. Euro) ein. Obwohl er ohne große Stars auskommt, wurde der Streifen bereits sowohl bei den „ Golden Globes“ als auch bei den „Producers Guild of America awards“ als bestes Drama gekürt. Auf dem dritten Rang fand sich am Wochenende „Dolittle“ mit Robert Downey Jr. .