Wiens "Kultursommer" startet am Donnerstag mit Lylit und Mieze Medusa

Wien hat nach den zahlreichen virusbedingten Absagen von Veranstaltungen und Events den "Kultursommer 2020" ins Leben gerufen (hier geht's zur Webseite). 800 Auftritte an rund 500 Standorten sind dabei geplant. Der Auftakt erfolgt am kommenden Donnerstag. Auf den beiden größten Stages auf der Donauinsel und in Oberlaa stehen dabei unter anderem ein Gig von Lylit und Word-Rap mit Mieze Medusa auf dem Programm.

Rund zwei Monate lang können kulturinteressierte Menschen aus einem umfangreichen Angebot wählen - und aus Genres wie Pop, Tanz, Performance, Theater, Literatur, Jazz, Klassik und Kabarett. Bespielt werden rund 25 Locations in allen Bezirken. Die Darbietungen, die vom Stadt Wien Marketing koordiniert werden, können bei freiem Eintritt besucht werden. Allerdings gibt es umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen, wie am Dienstag bei der Präsentation mit Bürgermeister Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (beide SPÖ) betont wurde.