Wiens Kulturerbe im Schaufenster Japans

Sichtbar werden erneut die Parallelen zu ostasiatischen Stilmitteln, die einst durch den „Japonismus“ Künstler europaweit inspirierte.

So wie im japanischen Farbholzschnitt, von dem Klimt in seinem Hietzinger Atelier einige Drucke hatte, ist auch das Flöge-Porträt „enträumlicht“ in Farbflächen: Allein Hände und Gesicht sind nicht aufgelöst, das Kleid hingegen ist nur noch Ornament.

Übrigens: Flöge war von ihrem Bildnis wenig begeistert. So verkaufte es der Maler 1908 und schrieb an sie: „Heute wirst du ,verschachert‘, respective ,einkassiert‘.“

Die Schau „ Vienna on the Path to Modernism“ zeigt aber auch die Entwicklung der Stadt Wien mit ihren baulichen, gesellschaftlichen und politischen Veränderungen vom späten 18. bis zur Wende des 20. Jahrhunderts. Und Objekte, die auch im Wien Museum nicht permanent zu sehen sind, etwa frühe Plakate der Secession und Zeichnungen von Klimt und Schiele.

Der 30-jährige Japaner Kijiro Ohta stellte nach einem Besuch in Klimts Atelier 1913 fest: „Es besteht eine starke Beziehung zwischen Klimts Bildern und der japanischen Malerei. In Klimts Bildern finde ich sehr viel von der japanischen Eigenart in der Komposition, der Farbkombination und den Mustern. Diese Muster sind ausdrucksstark und ästhetisch.“