Gustav Klimt in Japan: Wo Bartl den Most holt

Infos rund um die Ausstellung

Klimt in Japan: Gustav Klimts Begeisterung für den „Japonismus“ – er hatte in seinem Atelier in der Feldmühlgasse 11 in Wien Hietzing eine eigene kleine Sammlung von Ostasiatika wie japanische Holzschnitte – hat in seinem Werk immer wieder Spuren hinterlassen. Jetzt zeigt das Belvedere die bisher größte Klimt-Ausstellung in Fernost. Ein Schwerpunkt ist dabei den Einflüssen Japans auf Klimts Schaffen gewidmet.

Anlass: Vor 150 Jahren wurde von den damaligen Kaiserreichen Österreich-Ungarn und Japan der Grundstein für diplomatische Beziehungen gelegt. 1869, elf Jahre nachdem die Fregatte „Novara“ auf ihrer Weltumseglung nach Japan gekommen war, unterzeichneten die beiden Kaiser Mutsuhito und Franz Joseph I. einen Freundschaftsvertrag.

Wann & Wo: „ Gustav Klimt. Wien und Japan 1900“ im Tokyo Metropolitan Art Museum (23. April bis 10. Juli) und im Toyota Municipal Museum of Art (Juli bis Oktober), das u. a. Klimts Gemälde „ Eugenia Primavesi“ (1913/’14) besitzt.

Exponate: Gezeigt werden neben Briefen,der Beethoven-Büste und persönlichen Gegenständen auch zahlreiche Gemälde wie „Dame in Weiß“ (1917/’18) oder „Judith“, 1901 unmittelbar nach Gründung der Wiener Secession gemalt: „Ein Hauptwerk“, so Belvedere-Direktorin Stella Rollig, „weil es wie kein anderes Sinnlichkeit, Opulenz, aber auch den Abgrund des Todes in sich vereint“.