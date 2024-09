Wienerwald-Festival: Klassik zwischen Wald und Wiese

Ein Klavierkonzert inmitten des Waldes, eine Wanderung mit eigener Musikbegleitung. Das und vieles mehr bietet das Wienerwald-Festival , das von 28.09.-12.10. stattfindet. Dabei stellt es aufstrebende, junge Klassikkünstler und -künstlerinnen vor. Die drei jungen Kuratoren und Kuratorinnen Sabrina Reheis-Rainer, Magdalena Pramhaas und Manuel Egger wollen mit der zweiten Ausgabe ihres Festivals “ Musik und Natur miteinander in Einklang bringen”.

Piano, Schauspiel und Holzbläser

Sechs Veranstaltungen sind heuer im Programm des Wienerwald-Festivals. Die Eröffnung im Ernst-Fuchs-Museum macht “Die sieben Todsünden”, ein Bühnenspiel mit Kontrabass-Solist Dominik Wagner und Schauspielerin Maren Galler. Weiter geht es mit einem Konzert des Crossover-Pianisten Levi Schechtmann, das in einem Waldstück aufgeführt wird und bei dem die Musik per Silent-Kopfhörer direkt ans Ohr der Zuschauer übertragen wird. Ebenfalls im Programm ist das Holzbläserquintett Windobona, das an zwei verschiedenen Orten Klassiker aus der Kammermusik aufführt.