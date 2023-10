Schaurig-schöne Klassik erfüllt die Klangräume

In zwei Konzerträumen im Ybbstal werden in den nächsten Wochen gruselig schöne Aufführungen zu erleben sein. Festival-Intendant Thomas Bieber hat seinem Zyklus „Klangraum im Herbst“ für heuer das Motto „Schaurige Geschichten“ verpasst und viele Stars eingeladen.

➤ Mehr zum Thema: Johannas Fest: Kochen im falschen Jahrhundert

In den Tagen, in denen das plumpe Halloween-Fieber grassiert, lotst Bieber prominente Akteure in den Kristallsaal des Waidhofner Schlosses und in die Sonntagberg-Basilika, um dort die Kunst und die Tragik berühmter Komponisten darzustellen. Klingende Namen wie Michael Schade, Gerti Drassl, Karl Markovics, Herbert Schuch, Benjamin Herzl, Markus Hering und andere reisen zu den sechs Lese- und Konzertabenden an.

"Faszinierende Materie"

„Die Materie ist faszinierend und zum Teil unbekannt“, so Thomas Bieber, gebürtiger Waidhofner und Orchesterchef der Vereinten Bühnen Wien. Zum Auftakt des Festivals (15. Oktober, 18 Uhr) stellt er gleich den Teufelsgeiger Paganini ins Zentrum.

Im Kristallsaal, der zu den 100 weltweit außergewöhnlichsten Konzertsälen zählt, werden Chris Pichler als Erzählerin, Benjamin Herzl (Violine) und Ingmar Lazar (Klavier) Paganinis Tragödie inszenieren. Erst 36 Jahre nach seinem Tod durfte Paganini kirchlich begraben werden.