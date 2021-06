Wiener Volksoper: Die letzten Premieren unter Robert Meyer

Mit elf Premieren in den Sparten Operette, Oper, Musical und Ballett bestreitet Robert Meyer seine letzte Saison als Direktor der Wiener Volksoper. Das Programm für 2021/22 umfasst dabei auch vier Produktionen ("Boris Godunow", "Schoenberg in Hollywood", "Der Tod in Venedig" und "Ein Deutsches Requiem"), die in den vergangenen beiden Spielzeiten Corona zum Opfer gefallen waren und nun nachgeholt werden.

Nachfolgend eine Übersicht über die geplanten Vorhaben gemäß den Unterlagen zur heutigen Pressekonferenz:

PREMIERE GENRE TITEL 11. September 2021 Operette "Roxy und ihr Wunderteam" (Paul Abraham) 30. September 2021 Ballett "Ein Deutsches Requiem" (Martin Schläpfer) 31. Oktober 2021 Oper "Der Rosenkavalier" (Richard Strauss) 4. Dezember 2021 Musical "Lady in the Dark" (Kurt Weill) 15. Jänner 2022 Oper "Boris Godunow" (Modest Mussorgski) 2. Februar 2022 Ballett "Begegnungen" (Alexei Ratmansky/Andrey Kaydanovskiy/Martin Schläpfer) 20. März 2022 Musical "La Cage aux Folles" (Jerry Herman) 27. März 2022 Oper (konzertant) "Kleider machen Leute" (Alexander Zemlinsky) 9. April 2022 Oper (Kasino am "Schoenberg in Schwarzenbergplatz) Hollywood" (Tod Machover) 14. Mai 2022 Oper "Der Tod in Venedig" (Benjamin Britten) 4. Juni 2022 Ballett "Kontrapunkte" (Anne Teresa De Keersmaeker/Merce Cunningham/Hans van Manen)