Wiener Symphoniker: Intendant Neubert verlässt Orchester 2019

Die Wiener Symphoniker suchen einen neuen Intendanten. Der jetzige, Johannes Neubert, verlässt Ende 2019 nach neun Jahren das Orchester, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. „Ich gehe natürlich mit einem weinenden Auge, glaube aber, dass ich das Orchester in einer sehr guten Verfassung und mit einer äußerst vielversprechenden Zukunft hinterlasse", meinte er.

Die Symponiker hatten strukturell in den vergangenen Jahren vor allem mit Altlasten einer Pensionsregelung zu kämpfen.