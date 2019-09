Wiener Stadthalle: Altbekannte Stars, neue Location und ein Finale

Andrea Berg

Schlagerfans kommen bei Michelle, Andrea Berg oder Howard Carpendale auf ihre Kosten, Freunde des Tanzes unter anderem beim russischen Nationalballett, Kabarettfans bei einem "Kabarettgipfel" und Kinder bei "Paw Patrol Live - Das große Rennen". Auch verstorbenen Größen wird Tribut gezollt, etwa mit " Falco - Das Musical", der Bühnenshow "The Spirit of Freddie Mercury" oder mit einem Auftritt der Originalband von Amy Winehouse. Die immer beliebter werdenden Filmabende mit Live-Orchester widmen sich in der kommenden Saison etwa dem "Sissi"-Originalfilm, " Harry Potter" oder "Game Of Thrones".

Doch nicht alles ist Musik und Bühnenkunst: Anfang 2020 kommt Holiday On Ice mit "Showtime" in die Halle, die Ehrlich Brothers werden ihre Besucher wiederum be- bzw. verzaubern. Das Motorsportevent Masters of Dirt kehrt ebenfalls wieder zurück. Auch große Sportereignisse stehen bevor: Das Erste Bank Open Tennisturnier geht heuer vom 19. bis 27. Oktober über die Bühne. Auch bei der im Jänner in Schweden, Österreich und Norwegen stattfindenden Handball-EM ist der Veranstaltungskomplex ein Austragungsort.

Die Wiener Stadthalle ist ein Unternehmen der Wien Holding. Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke ( SPÖ) verwies bei der Programmpräsentation am Mittwoch nicht nur auf die Rolle des Hauses als Imageträger für die Stadt, sondern auch auf die Bedeutung als Wirtschaftsfaktor: "Jede Österreicherin und jeder Österreicher kennt die Wiener Stadthalle. Sie zählt zu den bedeutendsten Locations im ganzen Land und gilt in ganz Europa als Top-Arena.