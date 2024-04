Staatsoper 2024/'25: Roščić macht nicht mehr Altes neu, sondern füllt Fehlstellen

Nun aber beginnt das Pendel in die andere Richtung zu schwingen: Roščić, der ja bis 2030 Staatsopernchef bleibt, will nun Opern nachreichen, „die fehlen“. Und zwar kein Randrepertoire, sondern „erstrangige Meisterwerke“.

Für Kinder, Jugendliche und Familien soll es an der neuen Spielstätte in der ersten Saison vier Uraufführungen (zählt man eine immersive Arbeit im ganzen Haus dazu, sind es fünf) und insgesamt 180 Veranstaltungen (darunter Workshops, Vermittlungsprogramme und mehr) geben.

Dieses Auffüllen von Fehlstellen soll ab 2026, in seinen zweiten fünf Jahren, deutlich spürbar sein (in der Spanne kommt übrigens auch der neue „Ring“, verteilt auf zwei Saisonen), fängt aber bereits in der Spielzeit 2024/’25 an. Deren Premieren und Besetzungen wird Roščić am Sonntag in einer Matinee dem Publikum darlegen.