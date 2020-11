Wiener Staatsoper: Netrebko, Beczala und Co. live – aber im Fernsehen

Die Staatsoper aber macht aus der Corona-Pandemie-Not eine Tugend und präsentiert die fünf genannten Produktionen ihrem Publikum via ORF. Los geht es aber mit dem Ballettabend „Mahler, live“, der am 4. Dezember aufgezeichnet und am selben Abend live-zeitversetzt auf Arte Concert (für 90 Tage abrufbar) und am 8. Dezember, 9.05 Uhr, auf ORF 2 ausgestrahlt wird. Schläpfers „Live“ folgt im ORF zu einem späteren Zeitpunkt. Die weiteren Termine: „Werther“ mit Startenor Piotr Beczala wird am 10. Dezember aufgezeichnet und am 10. Jänner 2021 um 20.15 Uhr auf ORF III ausgestrahlt. Die „Tosca“ mit Anna Netrebko wird am 13. Dezember um 19 Uhr live auf Ö1 ausgestrahlt und ist um 20.15 Uhr live-zeitversetzt auf ORF III zu sehen.

Hans Werner Henzes „Das verratene Meer“ wird am 14. Dezember erstmals aufgeführt und gleichzeitig auf play.wiener-staatsoper.at weltweit live und kostenlos gestreamt. Ö1 bietet am 15. Dezember ab 19.30 Uhr eine Ausstrahlung. Eine Fernsehfassung soll laut ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz folgen. Und eine Aufzeichnung des „Rosenkavalier“ vom 18. Dezember 2020 ist dann am 27. Dezember um 20.15 Uhr auf ORF III zu erleben. Da hat man wohl aus der Not eine zumindest mediale Tugend gemacht.