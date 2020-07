Eine Uraufführung und eine neue Idee

Im zweiten Anlauf hat es also doch funktioniert, die international renommierte Olga Neuwirth an die Staatsoper zu holen. Bereits im Jahr 2000 gab es dazu Ideen, Neuwirth sollte für Wien und Salzburg eine Oper, basierend auf einem Libretto von Elfriede Jelinek, schreiben, das Projekte scheiterte.

Virginia Woolfs "Orlando" (1928) war der erste große Erfolg der Autorin und ist ein Klassiker der modernen englischen Literatur. Das Buch thematisiert die Verflechtung von Geschlechtsidentität, Liebe und künstlerischer Kreativität und ist auch eine Zeitreise durch die Jahrhunderte. Neuwirth dazu: "Ich werde in meiner Arbeit sicher nicht im Jahr 1928 stehen bleiben, sondern bis in die Gegenwart gehen." Zur Staatsoper meint die Komponistin: "Es gibt so Orte, die mich faszinieren. Und: "Ich will eine Musiksprache finden, die um den Klang der Wiener Philharmoniker erweitert wird."