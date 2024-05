Schauspielschulen im Fernduell: Strahlengöttin kontra Klofrau

Den Studierenden eine Bühne zu geben: Das gehört zum Selbstverständnis der zwei großen Schauspielschulen in Wien. Dass sie die Premieren gleichzeitig angesetzt haben, zeugt jedoch von einer gewissen Borniertheit. So kam es am Donnerstag zum Fernduell zwischen dem Max Reinhardt Seminar und der Wiener Musik und Kunst Privatuniversität. Im Schlosstheater Schönbrunn wurde Elfriede Jelineks „Sonne, los jetzt!“ bravourös gestemmt – und im Schauspielhaus kam es zur Uraufführung des etwas stark konstruierten Szenenreigens „Im Glashäusl“.