Wiener Popfest nun mit Maskenpflicht in Innen-Location

Für das Popfest wurden umfangreiche Corona-Sicherheitsmaßnahmen erarbeitet. Auch der Wechsel vom frei zugänglichen Karlsplatz - der meist durch eine Reihe von kleineren Auftrittsorten ergänzt wurde - gehört zum Konzept. Denn der Eintritt in die Arena kann lückenlos kontrolliert werden. Lediglich am Sonntag wird in der Karlskirche und einem kleineren Open-Air-Bereich am Karlsplatz musiziert.

In der Arena werden mehrere Schleusen eingerichtet. Ist die erlaubte Maximalkapazität von 3.000 Personen erreicht, ist kein Zutritt mehr möglich. Die Konzerte können wie üblich bei freiem Eintritt besucht werden. Der Einlass erfolgt nach dem Motto "First come, first serve". Nötig ist ein 3-G-Nachweis, beim Eintritt wird auch eine Registrierung durchgeführt.

Insgesamt sind an die 40 heimische Acts bis Sonntag angekündigt. Für das Line-up zeichnen das kuratierende Duo Esra Özmen (EsRap) und Herwig Zamernik (Fuzzman) verantwortlich. Zum einen wird dabei die Rapszene im Mittelpunkt stehen - mit Eli Preiss, Slav, T-Ser oder Localhero Yugo, der sich inzwischen nicht mehr Jugo Ürdens nennt. In Sachen Pop gehören Attwenger, Mavi Phoenix, Buntspecht, Elektro Guzzi, Pauls Jets oder Alicia Edelweiss zu den bekannteste Proponenten.