Wiener Sommernachtskonzert: Musikalische Rufzeichen für Frieden und Toleranz

Zugaben gab es selbstverständlich auch – etwa den Walzer „Wiener Blut“ von Johann Strauß. All dies wurde auch auf Tonträger und auf DVD dokumentiert.

Das Publikum vor Ort in Schönbrunn (nur die Gloriettewiese war aus Sicherheitsgründen abgesperrt) und vor den Bildschirmen – der ORF war mit 16 Kameras live-zeitversetzt dabei – durfte endlich wieder jubeln und war von Beginn an in Partystimmung.

Rund 65.000 Freunde der klassischen Musik hatten sich laut Veranstalterangaben von den vorherigen Regengüssen nicht abschrecken lassen und den freien Eintritt zum Kulturgenuss genutzt. Das waren zwar weniger als im Rekordjahr 2018, als man 104.500 Gäste zählte - aber naturgemäß deutlich mehr als im Vorjahr, als man sich pandemiebedingt mit einer Höchstgrenze von 3.000 begnügen musste.

Übertragen wurde das Klassikevent traditionell wieder in ORF 2 zeitversetzt ab 21.20 Uhr und von 3sat ab 21.45 Uhr. In den Mediatheken lässt sich der europäische Reigen im Schlosspark also noch nachsehen.