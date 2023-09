Wiener Galeristin Gabriele Senn gestorben

Die Wiener Galeristin Gabriele Senn ist am Sonntag (24. September) nach langer schwerer Krankheit verstorben. Das gab der Verband Österreichischer Galerien, in dem Senn viele Jahre Vorsitzende war, am Dienstag bekannt. Senn, 1960 in Innsbruck geboren, studierte an der Universität für angewandte Kunst Wien bei Oswald Oberhuber. 1997 gründete sie die Galerie Hoffmann & Senn, 2000 die Gabriele Senn Galerie in der Schleifmühlgasse.