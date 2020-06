Marthaler kocht Horváth zu Brei

Horváths Figuren haben keine Sprache. Oder: Sie haben Sprache, so wie ein Kranker die Grippe hat. Sie laborieren an ihr. Sie würgen an den Wörtern, sie stoßen sie auf – "vom Magen heraus empor", wie es im Stück heißt. Bei Horváth ist das Nichtgesagte mindestens genau so wichtig wie das Gesagte. Wer das nicht respektiert, macht ihn geschwätzig.

Das Schlimmste an dieser Vorstellung: Manche Szenen gelingen so atemberaubend gut, zart und wahrhaftig, dass man schmerzhaft merkt, was möglich gewesen wäre.

Davon abgesehen wird im detailreichen Bühnenbild von Anna Viebrock auf hohem Niveau gespielt. Hervorgehoben seien Josef Ostendorf und Irm Hermann, welche das Amtsgerichtsratspaar beinahe zu Hauptfiguren machen.

Buhs zur Pause, Flucht der Unerfreuten, Bravos am Ende.

KURIER-Wertung: *** von *****