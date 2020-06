"La Traviata"-Premiere bei den Festwochen

In vokaler Hinsicht steht Lungu einiges bevor, denn "für diese Rolle braucht man eigentlich drei Stimmen. Im ersten Akt sind ein gute Höhe und technische Flexibilität gefordert. Im zweiten Akt wird es stimmlich intensiver, auch tiefer. Und im dritten Akt ist eine ganz andere Frau auf der Bühne zu sehen und zu hören. Das ist spannend."

Die unglücklich liebende und letztlich sterbende Edelkurtisane Violetta sieht Lungu als "komplexe und fertige Frau, die alles ausprobiert, die alles durchlebt und von höchster Freude bis ins tiefste Elend torkelt." Über die moderne Inszenierung von Regisseurin Warner sagt sie: "Wir haben uns diese Oper wirklich angeeignet. Deborahs zeitgemäße Umsetzung wird dem Publikum helfen, diese Frau noch stärker, ja plastischer zu empfinden."

Vorurteile gegen moderne Inszenierungen hat die auch schon an der Mailänder Scala erfolgreiche Künstlerin keine. "Ich denke, es kommt immer auf die Sinnhaftigkeit des ganzen Unternehmens an." In Wien wird Lungu "in ganz naher Zukunft" auch die Gilda in Verdis "Rigoletto" an der Staatsoper singen.

Ein Debüt, "das ich kaum erwarten kann". Zuvor aber geht es nach Verona, wo diesen Sommer in der Arena eine Micaëla in Bizets "Carmen" wartet. Dann kommt die Titelpartie in Donizettis "Lucia di Lammermoor" in La Coruna, die Nanetta in Verdis "Falstaff" an der Scala sowie ihr Debüt als Musetta in Puccinis "La Bohème" am Londoner Royal Opera House Covent Garden.

Als neue Partien folgen vor allem Belcanto-Rollen. Etwa die Giuletta in Bellinis "I Capuleti e i Montecchi“, die Amina in dessen "Sonnambula", aber auch Massenets "Manon". Eine Frau, die "ich gerne auch in Wien verkörpern würde". Denn: "Das ist wieder so ein vielschichtiger Charakter, der mich einfach reizt. Und Manon ist – wie auch die Violetta – meinem Herzen extrem nah. Ich hoffe, das kann ich vermitteln."