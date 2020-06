Im Verdi-Zyklus ist der Wurm drinnen

Gibt es eigentliche plausible Gründe, die den aktuell laufenden Verdi-Zyklus der Festwochen im Theater an der Wien rechtfertigen? Nach der Premiere von "La Traviata" ist man zu sagen geneigt: Nein, nicht wirklich. "La Traviata" zählt zum Kernrepertoire der Wiener Staatsoper – dass die letzte Premiere dieses Werkes im großen Haus am Ring szenisch enttäuschte, ist eine andere Geschichte. "La Traviata" müsste, wenn in der Musikstadt Wien eine große Premiere ausgerufen wird, auf Topniveau besetzt sein – das ist leider auch nicht der Fall. Das Staatsopernorchester spielt dieses Werk bedeutend besser als andere Wiener Klangkörper – also müsste man im Theater an der Wien einen neuen Zugang und einen attraktiven Dirigenten dafür finden.