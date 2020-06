Festwochen-Vizechefin zieht anderen Job vor

Offiziell tritt Langhoff, die Schwiegertochter des kürzlich verstorbenen Regisseurs Thomas Langhoff, den Job in Wien "aus persönlichen, familiären Gründen" nicht an. Nun sickerte aber durch, dass ihre Bestellung am Maxim-Gorki-Theater schon am Dienstag bekannt gegeben werde.

Mailath-Pokorny will an der Neuausrichtung der Festwochen festhalten. "Ich finde das sehr schade", sagt er zum Rückzug. Er werde sofort Gespräche mit Hinterhäuser führen und plane weiterhin, die vakant gewordene Stelle zu besetzen. Hinterhäuser hatte zuletzt sehr erfolgreich die Salzburger Festspiele geleitet.