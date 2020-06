Festwochen-Premiere: "La Traviata" mit Problemzonen

Die Premiere von Giuseppe Verdis "La Traviata" im Theater an der Wien wurde am Sonntag Abend zum musikalischen Misserfolg. Omer Meir Wellber am Pult des RSO Wien ist bestenfalls ein Verwalter der Partitur, kein Gestalter. Die auffälligste Differenzierung ist bei ihm laut und leise. An Sensibilität, an Farben lässt er viel vermissen.

Farbenpracht ist auch nicht die Stärke der Sänger dieser Premiere. Vor allem Gabriele Viviani als Giorgio Germont agiert allzu vordergründig, forciert unnötig und weiß nicht zu berühren.