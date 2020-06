Ein Bühnen-Comeback als despotischer Vater

„Und nun, vielleicht zum ersten Mal, wirkt Bruno Ganz auf der Bühne nicht unerlöst und in sich verschlossen, sondern: wehrhaft, bestialisch vital, grimmig, der Herr eines Rudels, Leitwolf unter Wölfen“, schrieb Die Zeit. „ Ganz spielt die vielleicht robusteste, vulgär-widerspenstigste Gestalt seiner Bühnenkarriere.“

Die schwierigen Beziehungen zwischen einem Vater und seinen Söhnen wirkt wie der Mikrokosmos einer totalitären Macht, wie er heute noch in gewissen Ländern existiert.

„Ich glaube, dass die politischen Diktatoren jenen in den Familien sehr ähnlich sind. Um dieses Stück zu schreiben, ließ sich Pinter stark von der repressiven Atmosphäre inspirieren, wie sie für die Polizei-Verhöre in faschistischen Ländern charakteristisch ist“, sagt Bondy. „In ,Le Retour‘ sind manche Situationen am Anfang sehr harmlos, wenden sich aber in folge eines unerträglichen psychologischen Drucks zu einem Drama.“

Und aus welchem Grund hat Bondy die Rolle des despotischen Vaters Max mit Bruno Ganz besetzt? „Er hat einfach alles, um diese Rolle zu verkörpern: Das Alter, 71 Jahre, und die Energie. Im Leben ist er sanft, aber als Schauspieler steckt in ihm die Gewalt, die es für diese Persönlichkeit braucht. Er hat noch die Kraft zuzuschlagen und vermittelt den Eindruck, ein harter Mann zu sein.“