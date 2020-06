Die Kunst auf Standortsuche

Stefanie Carp

„How to get from here to there“ stellt das indische Künstlerkollektiv Raqs Media mit dem diesjährigen Bildmotiv derWiener Festwochen in den Raum. Davon ausgehend begab sich Schauspielchefinauf die Suche nach neuen Formen und Formaten künstlerisch-politischen Ausdrucks:

„Wie kommen wir aus unseren Zusammenhängen, historischen und ideologischen Vorbestimmtheiten heraus? Und wohin wollen wir denn kommen? Ist das ,there‘ überhaupt anders als das ,here‘? Inwieweit ist Kunst in der Lage, immer wieder ein ,Alles anders‘ zu behaupten?“