Castellucci: Wie weit die Nächstenliebe geht

Ein weißes Sofa ist immer eine heikle Angelegenheit. Mutig ist ein solch aseptisch anmutendes Interieur, wenn man einen inkontinenten Familienangehörigen hat.

Romeo Castelluccis „Sul concetto di volto nel Figlio di Dio“ („Über das Konzept des Angesichts von Gottes Sohn“) legt das anschaulich dar. In einem komplett in weiß gehaltenen Wohn- und Schlafbereich ist ein Sohn ständig damit beschäftigt, seinen kranken, dementen Vater zu wickeln. „Wie geht’s dir heute, Papa?“, hat der in Anzug und Krawatte gekleidete Sohn, der sich eben fürs Büro fertig machen wollte, ihn kurz zuvor gefragt. Eine zärtliche, liebevolle Geste. Der verzweifelte alte Mann weint, als ihm Kot aus der Windel und über die dünnen Beine rinnt.