Acht Mal Kraftwerk: Elektroklänge überall

Acht Abende, für die die journalistische Chronistenpflicht ein willkommener Grund (Vorwand) war: Alle oder keinen! (Die Ankündigung, sich alle acht Konzerte anzusehen, war übrigens ein Garant für sorgenvolle Blicke, nicht zuletzt auch in der Redaktion. Dabei hat es sich als sinnvoll herausgestellt, nicht dazu zu sagen, dass es eigentlich ein Konzert ist, das man sich acht Mal ansieht, wenn auch mit jeweils unterschiedlichen Vorspielen. Die Menschen halten einen so schnell für seltsam!)

Im Burgtheater war also im Rahmen der Wiener Festwochen von Donnerstag bis Sonntag maschinelle Musikproduktion angesagt: Kraftwerk haben ihren "Katalog" aus acht kanonisierten Alben präsentiert; dazu jeweils die größten Hits. Die Alben, und das realisierten viele Fans erst vor Ort, wurden weniger gespielt als nur in mehr oder weniger ausführlichen Auszügen wiederbesucht; sie dienten dabei jeweils eher der Kontextualisierung des Nachfolgenden, als dass sie in voller Ausführlichkeit nacherzählt wurden. (Unter uns: bei einigem des nicht Gespielten machte das auch gar nichts; um anderes war es schade.)

Das hieß: Gute drei Viertel der Show waren, mit marginalen Unterschieden in der Setlist, fast ident. Das kann man mögen, kann man aber auch ärgerlich finden. Und hier sind wir im Kern der Sache, nämlich im Kern dessen, was die Deutschen zum prägendsten Popmusikexport machte: In der so prophetischen wie fantastisch seltsamen Ästhetik rund um Mensch-Maschine, Roboter, Computerwelt und Bewegung. Wenn die Mensch-Maschine spielt, was sollte anderes herauskommen als gleichförmige Konzerte?