Wiener Festwochen: Sponsor zieht sich von "Rede an Europa" zurück

Die Wiener Festwochen vermelden den "Rückzug" eines Sponsors von der für kommenden Dienstag angesetzten "Rede an Europa" des deutsch-israelischen Philosophen Omri Boehm. Die ERSTE Stiftung sei in diesem Jahr "kein aktiver Partner", nachdem diese Stiftung "von der Konzeption der ,Rede an Europa' an maßgeblich an dem Projekt beteiligt gewesen" gewesen war, hieß es in einer Aussendung.

Dem Vernehmen nach gab es unterschiedliche Auffassungen über den Austragungsort der Rede, den Wiener Judenplatz. Dies wurde von Seiten der Stiftung als in der derzeitigen geopolitischen Lage problematisch angesehen. Die von der ERSTE Stiftung zugesagten Gelder für das Projekt sollen die anderen Projektpartner übernehmen.