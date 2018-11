Wiener Doku "Sea of Shadows" bei Robert Redfords Sundance Festival

"Sea of Shadows", das beim Sundance Festival zu den nur 112 akzeptierten Filmen aus 14.000 Einreichungen gehört, ist eine weitere Zusammenarbeit der von Walter Köhler geführten Terra Mater Factual Studios mit Hollywood-Star Leonardo DiCaprio, der als Executive Producer an Bord ist. Regie führt wie schon beim vielfach ausgezeichneten "The Ivory Game" der Österreicher Richard Ladkani.

Köhler ist überzeugt, dass Filme wie "Sea of Shadows" etwas ändern können: „Wenn es darum geht, eine ganze Spezies vor ihrer sicheren Ausrottung zu retten, dann ist es unsere moralische Pflicht, als Filmemacher ein Zeichen zu setzen.“

"Sea of Shadows" wurde in Mexiko und China gedreht. Der Film ist eine Produktion von Terra Mater Factual Studios in Zusammenarbeit mit Appian Way, Malaika Pictures und The Wildlens Collective. Der Film wurde gefördert vom Österreichischen Filminstitut und der Förderinitiative Filmstandort Austria ( FISA).