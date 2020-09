Wiener Clubkultur in Festakt zu Grabe getragen

"Homöopathische Dosen"

Hofbauer, der als Pater Peter die Grabrede hielt, kritisierte die Vorgehensweise der Bundesregierung in Bezug auf die Clubkultur und die Österreichische Eventbranche. Er sprach von Finanzspritzen in homöopathische Dosen, die zu spät erfolgt seien. Eine Reanimation und entsprechende Auferstehung hänge nun von der Politik ab. Man pochte nicht auf ein Recht auf Partys, sondern auf eine Unterstützung einer Branche, die auf längere Sicht keinerleit Einnahmen erzielen wird.

Im Anschluss wurde der Sarg in den Club „The Loft“ am Lerchenfelder Gürtel überstellt und feierlich übergeben. Als "Mahnmal" wird er dort für einige Wochen aufgebahrt, bevor er an den nächsten Club übergeben wird. Besucher der jeweiligen Locations hätten so die Möglichkeit persönlich Abschied zu nehmen, auf dem Sarg zu unterschreiben und Erinnerungsfotos zu schießen, so die Veranstalter.