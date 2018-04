Wiener Auferstehung: Es sind gar keine Nazis da

Andreas Pittler schreibt Österreich. Er ist Historiker, Professor auch noch dazu, arbeitet im Parlament – man kann ihm also vertrauen, halbwegs. Als Gehilfen hatte er eine (schöne) Zeit lang den jüdischen Kriminalkommissar Bronstein: In den Kriminalromanen grub er sich in die Geschichte, 1913 bis zum Staatsvertrag.

Voriges Jahr begann Pittler mit einer Wiener Trilogie. In der – fiktiven – Hernalser Brauerei wurde der jüdische Besitzer vertrieben.

In Band zwei kämpft jetzt u.a. die Tochter mit unwilligen Beamten um Rückgabe. Vor allem haben wir das dumme Gemälde vor uns: Die Nazis, das waren nicht „wir“, das waren „die anderen“. Denn „wir“ waren ja immer Sozialdemokraten und sind Opfer. Ein KZ-Überlebender versucht inzwischen, über die Verbrechen zu informieren.

Renner spielt mit, Olah, aber auch Schneebrunzer sind da, und es wird herumgenutscherlt (= Sex) ... Bis 1970 geht es fast zu schnell. Nächstes Jahr folgt die „Wiener Himmelfahrt“.

Andreas Pittler:

„Wiener

Auferstehung“

Echo Verlag.

420 Seiten.

22 Euro.

KURIER-Wertung: ****