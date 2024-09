Schlag Mitternacht startet in der Nacht auf den 1. Jänner in Wien das Johann-Strauss-Festjahr zu Ehren des 200. Geburtstages des Walzerkönigs. Eingeläutet wird der Festreigen dabei am Wiener Rathausplatz - durch eine 100-köpfige „Superband“ unter Leitung von Starpercussionist Martin Grubinger. Angelegt ist die Formation dabei als dezidiertes Mitmachprojekt und richtet sich an Menschen mit und ohne musikalische Vorkenntnisse.

Die Festjahrorganisatoren rund um Intendant Roland Geyer kooperieren dabei mit der von Grubinger begründeten App MyGroove, mit der die Teilnehmenden digital neue Instrumente lernen oder ihre bereits vorhandenen Fähigkeiten verbessern können. Das Projekt adressiert zum einen 300 Schülerinnen und Schüler, die neben der Interaktion mit der App auch mit Grubinger und weiteren Musikerinnen und Musikern spielen können. Hinzu kommen weitere 200 Menschen aus Wien, die sich für das Projekt „Countdown Strauss feat. Martin Grubinger Superband“ bewerben können und die App respektive die Möglichkeit zur Workshopteilnahme erhalten.

Das Strauss-Jahr Unter dem Label Pur versammeln sich etwa Vorhaben wie ein Operettenpasticcio mit den Wiener Philharmonikern unter Christian Thielemann am 29. und 30. März im Musikverein. Unter Mix versteht man Projekte wie das immersive Theatervorhaben „Fürstin Ninetta“ der Gruppe Nesterval am 15. Februar im Dianabad. Und die Schiene Off schließlich hält Ideen bereit wie ab 21. März eine Lichtinstallation im Stadtpark, wo in der Nähe der goldenen Strauß-Statue sieben Frauenfiguren aus Operetten des Komponisten via Augmented Reality zum Leben erwecket werden.

Die Besten werden aufgenommen

Die Besten werden dann in die „Superband“ aufgenommen, die in der Silvesternacht am Rathausplatz mit Stars wie Max Mutzke nicht nur das neue Jahr, sondern auch das Strauss-Jahr einläutet. „Mit dem gemeinsamen Mitmachprojekt und dem großen Countdown am Wiener Silvesterpfad läuten wir das Jubiläumsjahr mit einem kraftvollen Zeichen des Zusammenhalts ein“, zeigte sich Intendant Geyer via Aussendung vorfreudig. Und auch Martin Grubinger ist bereit: „Ich freue mich schon irrsinnig darauf, mit einer 100-köpfigen Band - zusammengestellt aus unseren Projektteilnehmenden - den 'Donauwalzer' am Rathausplatz in einer neuen, kraftvollen Version zu feiern.“

