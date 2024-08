Wien ohne Taylor Swift: Ein kultureller Stadtguide für Fans der Musikerin

Einige Events und Partys, die rund um die drei Konzerte von Taylor Swift geplant waren, finden dennoch statt - eine Übersicht finden Sie hier. Womöglich ist einem in der misslichen Lage auch nicht nach feiern zumute - wer aber schon mit Freundinnen oder Freunden in Wien ist, kann dennoch ein paar unvergessliche Tage erleben. Anbei einige Tipps für konkrete Orte, die schöne Erlebnisse garantieren und gut an einem Tag oder Nachmittag angesteuerte werden können.

Prater und Pratermuseum: Man muss vom Ernst Happel-Stadion nicht weit blicken, um zu erkennen, dass das Showbusiness hier tiefe Wurzeln hat – und immer auch schon die Möglichkeiten bot, Gegenwelten aufzubauen. Der Wurstelprater ist die sichtbarste Spur dieser Tradition, die bis zur Weltausstellung im Jahr 1873 zurückreicht und 1894 gar zum Versuch führte, Venedig in Wien nachzubauen: Die Ursprünge des Themenparks sind hier zu finden, Las Vegas kam erst später.

© Wien Museum/Hertha Hurnaus

Von den Wiesen des Grünen Praters bis zu einem Besuch des Wurstelpraters und des neu eingerichteten Pratermuseums, das über die Geschichte des Ortes informiert, lässt sich ein wunderbar glamouröser Wien-Tag verbringen. Zum Abschluss empfehlen wir einen Besuch der Cafés entlang der Praterstraße – neben der traditionellen „Aida“ am Praterstern ist der „Dogenhof“ und das „Café Balthasar“ den Besuch wert. Die Bar im Obergeschoß des Hotels SO/Vienna bietet ihrerseits eine „Swift Rooftop Party“ an – mit tollem Panorama und einer Dekoration der Künstlerin Pipilotti Rist, die auch bereits Beyoncé inspirierte.

Albertina Modern: „The Beauty of Diversity“, die Schönheit der Vielfalt wird in der Swift-Fancommunity zweifellos hochgehalten. Und so bietet sich die gleichnamige Ausstellung, die noch bis 18. August in der Albertina Modern am Karlsplatz zu sehen ist, als ein Ausweichpunkt an: Diese Kunst stellt klar, dass Vielfalt nicht durch Fanatismus zu zerstören ist. Die Institution, die in den vergangenen Jahren ihre eigenen Bestände für neue Strömungen geöffnet hat, blickt auf alles, was die Kunstwelt heute bunt und Vielfältig macht: Ideen aus nichtwestlichen Ländern, ehemals als „Outsider-Artists“ bezeichnete Personen und deren eigenwillige Kreationen, die lange als „Bastlerei“ abgetan wurden, bekommen hier eine große Bühne.

Belvedere: Wer in Wien an Romantik und Sehnsucht denkt, kommt bei Gustav Klimts „Kuss“ nicht vorbei. Das Kunstwerk ist das Aushängeschild des Oberen Belvedere, in dessen Dauerausstellung auch noch zahlreiche Bilder hängen, die von der Erkundung des Innenlebens erzählen. Wer die Werke von Maria Lassnig oder Helene Funke noch nicht kennt, kann sie etwa hier finden – ebenso wie Tina Blaus großes Bild des Praters, gemalt, als dort noch kein Stadion stand. Wer mehr Zeit in diesem Museum verbringen will, löst eine Karte für alle Standorte und schaut sich noch die hervorragende Schau der Künstlerin Hannah Höch im Unteren Belvedere an – und genießt den wunderschönen Barockgarten. Kaffee und Snacks gibt’s im hippen Hotel Daniel nahe am oberen Ausgang, gutes Bier im „Salm Bräu“ am Rennweg am Unteren Ende des Gartens.

© Johannes Stoll / Belvedere; Bildrecht

Haus des Meeres: „Snakes and stones never broke my bones“, sang Swift in dem für gegenwärtige Situation sehr passend betitelten Song „You need to calm down“ von 2019. Swifties wissen, dass die Schlange als Symbol seit einem 2016 ausgebrochenen Streit mit Kim Kardashian und Kanye West einen fixen Platz im Repertoire der Sängerin hat. Und vielleicht sind ja die Schlangen, die sich in Wiens größtem Terrarium und Aquarium aufhalten, gute Gesellinnen, um den Frust über die Absage zu verdauen.

© HDM/Philipp Heinzl